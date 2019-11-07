Дуглас Коста пошматував захист Локомотива – екс-зірка Шахтаря претендує на найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів

Прес-служба УЄФА оголосила чотирьох претендентів, які поборються за звання найкращого гола 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До списку номінантів потрапили Дуглас Коста (Ювентус проти Локомотива), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті проти Аталанти), Алекс Окслейд-Чемберлен (Ліверпуль проти Генка) і Жоффрей Кондогбія (Валенсія проти Лілля).

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Окремо відзначимо гол колишньої зірки Шахтаря. Коста просто знищив захист Локомотива, дорогою легко розібравшись із сімома суперниками. Саме цей м'яч приніс Ювентусу перемогу над московською командою.

Нагадаємо, у попередньому турі перемогу в номінації здобув форвард Лейпцига Марсель Забітцер, від якого постраждав ще один представник Росії в Лізі чемпіонів пітерський Зеніт.

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