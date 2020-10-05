Бразилець повернувся на Альянц-Арену, повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія оголосила про перехід Шупо-Мотінга

Дуглас Коста орендований Баварією на 1 рік. Вінгер уже має досвід виступів за мюнхенців, куди перебрався з донецького Шахтаря в 2015-му. Через два сезони "ротен" спочатку віддали бразильського півзахисника в оренду, а потім продали Ювентусу.

У минулому сезоні Дуглас Коста провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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