Дуглас Коста: Навіть не уявляв, якою буде роздягальня Ювентуса після переходу Роналду

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста розповів, як сприйняв минулого літа трансфер нападника Кріштіану Роналду з Реала.

"Коли він переходив до нас, я подумав: "Так, до нас приєднався найкращий гравець світу, вірно?". З його приходом команда додала в усіх аспектах. Його внесок відчутний. Він забиває щотижня, залучає на стадіон все більше вболівальників, і ми хочемо виграти що-небудь, щоб створити історію разом з ним.

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Вірите чи ні, але коли почалися розмови про його трансфер, я навіть не уявляв, якою тепер буде наша роздягальня. Всі ми як партнери повинні цінувати один одного, тому що ми претендуємо на місце в складі, але Кріштіану швидко завоював прихильність кожного.

Він простий працьовитий хлопець, який любить перемагати. Ювентус шукав футболіста з таким характером, і він багато нам дав", – цитує Косту Football Italia.

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