toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ БАВАРІЯ - ШАЛЬКЕ

Дуглас Коста "лайкнув" новину про його можливий перехід у Манчестер Юнайтед

13:41 544 Читать на русском
Дуглас Коста "лайкнув" новину про його можливий перехід у Манчестер Юнайтед
Дуглас Коста / соцмережі

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста поставив "лайк" новині про його можливий трансфер у Манчестер Юнайтед.

Дуглас Коста підігрів чутки про свій можливий перехід у Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

Дуглас Коста потрапив у ДТП – є постраждалі

Екс-хавбек Шахтаря "лайкнув" новину у Twitter, у якій його пов'язують з "червоними дияволами" і кажуть про пропозицію у 60 млн євро.

Наразі бразилець травмований, також цього тижня він потрапив у ДТП на своєму авто.

Ювентус майбутнього: Роналду як магніт, сплав молодості та досвіду, модель Баварії у дії

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Ювентус Ювентус Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Тоттенхем
15:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук