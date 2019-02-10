Дуглас Коста "лайкнув" новину про його можливий перехід у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста поставив "лайк" новині про його можливий трансфер у Манчестер Юнайтед.

Дуглас Коста підігрів чутки про свій можливий перехід у Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

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Екс-хавбек Шахтаря "лайкнув" новину у Twitter, у якій його пов'язують з "червоними дияволами" і кажуть про пропозицію у 60 млн євро.

Наразі бразилець травмований, також цього тижня він потрапив у ДТП на своєму авто.

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