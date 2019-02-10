Дуглас Коста "лайкнув" новину про його можливий перехід у Манчестер Юнайтед

Англія — 12:23 429
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Манчестер Сіті – Челсі: де Брюйне може розпочати матч з лави запасних
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 12:12 1816
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Луческу невдовзі покине збірну Туреччини, – ЗМІТуреччина — 08:45 1393
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Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"Іспанія — 9 лют 8503
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Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце, Бернлі обіграв Брайтон: 26 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 9 лют 1427
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