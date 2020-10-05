Ювентус близький до угоди з Фіорентиною щодо Федеріко К'єзи, інформує Sky Sport Italy. Трансфер зірки "фіалок" вплине на долю двох інших гравців.

Ренн підсилився гравцями Інтера та Ювентуса перед стартом Ліги чемпіонів

Ювентус віддасть Дугласа Косту в оренду Баварії, за яку бразилець виступав з 2015 по 2017 рік. Саме на місце екс-лідера Шахтаря і повинен прийти К'єза. Туринці орендують вінгера Фіорентини на два роки. За перший рік заплатять 8 млн євро, за другий 2 млн, а повноцінний викуп гравця збірної Італії коштуватиме ще 40 млн. Втім, спочатку К'єза повинен підписати новий контракт з "фіалками". Флорентійці вже знайшли підсилення і для себе – Хосе Кальєхон, який став вільним агентом після завершення угоди з Наполі.

Нагадаємо, сьогодні в більшості європейських чемпіонатів останній день трансферного вікна, тому клуби повинні поспішати із завершенням трансферів.

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