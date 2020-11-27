Представники 9-ти команд склали символічну збірну ігрового дня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Герой Тоттенхема, опальна зірка Арсенала та ще 2 гравці претендують на титул гравця тижня Ліги Європи

Лише Тоттенхем і Байєр делегували до команди двох гравців – Вінкса й Вінісіуса та Демірбая і Вендела відповідно. Натомість віденський Рапід, лондонський Арсенал, нідерландський ПСВ, Антверпен, Црвена Звезда, Наполі та загребське Динамо мають по одному представнику. Повний склад команди: Ліваковіч – Гулам, Мілуновіч, Сек, Вендел – Гакпо, Вінкс, Демірбай, Пепе – Вінісіус, Кара.

Відзначимо, що 5-й тур групового етапу Ліги Європи відбудеться вже 3 грудня.

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