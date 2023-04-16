Патрік ван Леувен отримав нагороду найкращого тренера 21 туру, а Назарія Русина визнали найкращим серед гравців, інформує сайт ліги.

Зоря – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу з геніальними діями Русина

Луганці зупинили СК Дніпро-1, який претендує на чемпіонство. Русин став головною зброєю ван Леувена проти Кучера. Форвард забив сам і віддав результативну передачу на Герреро. Цього вистачило для перемоги Зорі з рахунком 2:1.

Нагадаємо, луганці також беруть участь у боротьбі за єврокубки, посідаючи третю сходинку УПЛ.

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