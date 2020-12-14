Дует з Руха забрав нагороди найкращого тренера і гравця 13 туру УПЛ
12:50 - Читать на русском
Рух завдяки перемозі над СК Дніпро-1 (4:1) на мажорній ноті завершив 2020 рік.
завершено
36’ Валерій Федорчук
45+1’ Микола Кухаревич
86’ Юрій Климчук
Олександр Сваток 85’
36’ Валерій Федорчук
45+1’ Микола Кухаревич
85’ Олександр Сваток
86’ Юрій Климчук
Наставник львів'ян Іван Федик визнаний найкращим тренером 13 туру УПЛ, а хавбек Валерій Федорчук – найкращим гравцем, повідомляє сайт УПЛ.
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Перемога над СК Дніпро-1 стала для Руха першою на рівні УПЛ. Федорчук оформив дубль, який поклав початок розгрому суперника. Здобуті 3 очки дозволили Руху покинути зону вильоту і вирватися на 12 сходинку.
Додамо, що УПЛ йде на 2 місяці паузи, і наступний тур відбудеться аж в середині лютого.
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