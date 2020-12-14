Рух завдяки перемозі над СК Дніпро-1 (4:1) на мажорній ноті завершив 2020 рік.

Наставник львів'ян Іван Федик визнаний найкращим тренером 13 туру УПЛ, а хавбек Валерій Федорчук – найкращим гравцем, повідомляє сайт УПЛ.

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Перемога над СК Дніпро-1 стала для Руха першою на рівні УПЛ. Федорчук оформив дубль, який поклав початок розгрому суперника. Здобуті 3 очки дозволили Руху покинути зону вильоту і вирватися на 12 сходинку.

Додамо, що УПЛ йде на 2 місяці паузи, і наступний тур відбудеться аж в середині лютого.

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