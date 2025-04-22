Нагорода найкращому тренеру 25-го туру УПЛ дісталась наставнику Колоса Руслану Костишину за перемогу ковалівців над Шахтарем, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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На нагороду також претендували Юрій Вернидуб і Владислав Лупашко, які посіли друге та третє місця відповідно. Найкращий гравець туру також є представником Колоса – Владислав Велетень забив і віддав три асисти, ставши головним героєм зустрічі проти Шахтаря. У топ-5 претендентів потрапили Теді Цара, Андрій Ярмоленко, Ігор Невеш та Бруніньйо.

Символічна збірна 25-го туру УПЛ виглядає наступним чином: Паламарчук – Юрчец, Семенов, Романчук, Цуріков – Ррапай, Бруніньйо, Твердохліб – Ярмоленко, Невеш, Велетень.

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