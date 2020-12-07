На думку експертної Ради УПЛ найкращим гравцем 12-го туру чемпіонату України став нападник Зорі Артем Громов, який випередив динамівця Віктора Циганкова та Захеді Шахаба із Олімпіка. Форвард луганців двічі забив у ворота СК Дніпро-1.

Зоря – СК Дніпро-1 – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Всеукраїнське об'єднання тренерів найкращим наставником 12-го туру назвало керманича Зорі Віктора Скрипника. Його підопічні завдали поразки СК Дніпро-1 (3:1) і вперше у сезоні піднялися в п’ятірку найкращих, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Додамо, що для Скрипника подібна нагорода стала другою у нинішньому сезоні. Наставник Зорі також ставав найкращим за підсумками 7-го туру. Для Громова перемога стала першою за увесь 2020 рік.

Зоря здолала ослаблений СК Дніпро-1 завдяки дублю Громова