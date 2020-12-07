Дует із Зорі здобув нагороди найкращому тренеру і гравцю 12-го туру УПЛ
Дирекція УПЛ визначила володарів індивідуальних нагород за підсумками 12-го туру.
На думку експертної Ради УПЛ найкращим гравцем 12-го туру чемпіонату України став нападник Зорі Артем Громов, який випередив динамівця Віктора Циганкова та Захеді Шахаба із Олімпіка. Форвард луганців двічі забив у ворота СК Дніпро-1.
Зоря – СК Дніпро-1 – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Всеукраїнське об'єднання тренерів найкращим наставником 12-го туру назвало керманича Зорі Віктора Скрипника. Його підопічні завдали поразки СК Дніпро-1 (3:1) і вперше у сезоні піднялися в п’ятірку найкращих, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Додамо, що для Скрипника подібна нагорода стала другою у нинішньому сезоні. Наставник Зорі також ставав найкращим за підсумками 7-го туру. Для Громова перемога стала першою за увесь 2020 рік.
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