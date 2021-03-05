Прекрасна серія Зорі дозволяє її представникам розраховувати на індивідуальні нагороди.

Керманич луганців Віктор Скрипник визнаний найкращим тренером лютого, а форвард Аллах'яр Сайядманеш – найкращим гравцем, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Іранський нападник набрав 36% голосів, випередивши Циганкова (16%), Тотовицького (15%) та інших яскравих гравців місяця. Перемога Скрипника ще впевненіша – 68%. Він випередив Олександра Рябоконя, Віталія Шумського та Ігора Йовічевіча.

Нагадаємо, Зоря виграла 7 матчів УПЛ поспіль, що є новим рекордом клубу. В останньому турі луганці розібралися з Шахтарем (1:0).

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