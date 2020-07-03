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Дует із Манчестера, "вовки", "сорока" і лідер Саутгемптона – АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця місяця

3 липня 19:28 - Читать на русском
Дует із Манчестера, "вовки", "сорока" і лідер Саутгемптона – АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця місяця
Фернандеш і Марсьяль / Reuters

Англійська Прем'єр-ліга визначила кандидатів на приз найкращому гравцю червня. За приз позмагаються шість виконавців.

АПЛ оприлюднила список претендентів на нагороду на своєму офіційному сайті.

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Приз можуть здобути: півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (3 м'ячі, 1 асист), нападник манкуніанців Антоні Марсьяль (3 голи, 1 результативна передача), оборонець Вулверхемптона Конор Коуді (3 "сухих" поєдинки), форвард Вулвз Рауль Хіменес (2 м'ячі), хавбек Ньюкасла Аллен Сен-Максімен (1 гол) та лідер атак Саутгемптона Денні Інгз (3 м'ячі, 1 асист). Жоден із гравців Ліверпуля, який у червні достроково оформив чемпіонство, до переліку не потрапив.

Переможець номінації буде оголошений наступного тижня.

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