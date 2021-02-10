Зірка Голівуду Раян Рейнольдс разом із колегою Робом Макелхенні офіційно придбали скромний валлійський клуб, повідомляє ВВС.

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Переговори розпочалися ще минулого літа, проте оформити всі папери вдалося лише зараз. Раніше Рексем належав трасту вболівальників, які майже одностайно (98%) проголосували за продаж американцям. Рейнольдс і Макелхенні відразу запевнили, що будуть поважати традиції найстарішого валлійського клубу та не робитимуть різких рухів для зміни бренда. Зірковий дует запросив у статусі консультанта колишнього виконавчого директора Ліверпуля Пітера Мура.

Рейнольдс і Макелхенні офіційно стали власниками Рексема у лютому, але не побоялися надати гроші на січневе підсилення складу. Вочевидь, допомогло – "червоні дракони" не програють 5 матчів поспіль та посідають сьому сходинку Національної Ліги, яка дає путівку у плей-офф за підвищення до Ліги 2 (четвертий дивізіон Англії).

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