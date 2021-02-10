Дует голівудських зірок придбав клуб 5-го дивізіону Англії – фанати в захваті, а команда має всі шанси на підвищення
Рексем несподівано отримав всесвітню популярність завдяки своїм новим власникам.
Зірка Голівуду Раян Рейнольдс разом із колегою Робом Макелхенні офіційно придбали скромний валлійський клуб, повідомляє ВВС.
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Переговори розпочалися ще минулого літа, проте оформити всі папери вдалося лише зараз. Раніше Рексем належав трасту вболівальників, які майже одностайно (98%) проголосували за продаж американцям. Рейнольдс і Макелхенні відразу запевнили, що будуть поважати традиції найстарішого валлійського клубу та не робитимуть різких рухів для зміни бренда. Зірковий дует запросив у статусі консультанта колишнього виконавчого директора Ліверпуля Пітера Мура.
Рейнольдс і Макелхенні офіційно стали власниками Рексема у лютому, але не побоялися надати гроші на січневе підсилення складу. Вочевидь, допомогло – "червоні дракони" не програють 5 матчів поспіль та посідають сьому сходинку Національної Ліги, яка дає путівку у плей-офф за підвищення до Ліги 2 (четвертий дивізіон Англії).
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