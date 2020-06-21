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Дует екс-гравців збірної Англії покине Бернлі, – Daily Mail

11:27 - Читать на русском
Дует екс-гравців збірної Англії покине Бернлі, – Daily Mail
Леннон і Харт (крайні праворуч) / Reuters

Керівництво англійського Бернлі вирішило попрощатися з двома досвідченими виконавцями ще до фактичного завершення сезону 2019/20.

Воротар Джо Харт і півзахисник Аарон Леннон покинуть "кларетових" 30 червня, повідомляє Daily Mail.

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Обоє колишніх виконавців збірної Англії програли конкуренцію в Бернлі та більше не входять до планів тренерського штабу. Ветерани покинуть клуб відразу після завершення дії контрактів – клуб не скористається можливістю підписати тимчасові угоди до завершення сезону в АПЛ. Хавбек сам сповістив Бернлі про бажання піти, а рішення щодо голкіпера ухвалили боси ланкаширців.

У нинішньому сезоні Джо Харт провів лише 3 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів. Натомість в активі Аарона Леннона 19 поєдинків у різних змаганнях, у яких він оформив 1 асист.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Аарон Аарон Леннон Джо Джо Харт Бернлі Бернлі Англія
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