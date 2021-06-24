"Мені подобається нідерландський стиль футболу. Тут гравці менше вагаються, значно частіше трапляються рахунки 3:2, ніж 1:0. У Данії матчі менш результативні, адже робиться ставка на контратаки. Саме тому багато данців переходять в Ередивізі – їм подобається місцевий футбол.

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Я провів три роки в Україні і багато чому навчився. Було багато складних моментів, але зараз я перенесу в Неймеген речі, якими можу скористатися", – цитує Дуелунда Omroep.

Нагадаємо, данець перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Загалом в активі хавбека 26 матчів у біло-синій футболці, три голи та один асист. Неймеген орендував Дуелунда на один сезон з правом викупу.

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