Дуелунд: Я жив у пеклі протягом року

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про реабілітацію після травми та підготовку до другої частини сезону в УПЛ.

"Я жив у пеклі протягом року, але тепер я на іншій стороні. І це приголомшливо. Я ніколи не був у такій хорошій формі, а моя нога готова на всі 100%. Начебто в мене нова кісточка! Я можу штовхнути нею все, що захочу, і можу робити все, що хочу на полі.

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У мене було чудове передсезоння з Динамо. Вдалося потренуватися до самого кінця, добре провести спаринги і забити кілька голів.

Чи зобов'язаний я чимось Динамо через свою травми? Ні, я нічого не винен, адже я ненавмисно зламав щиколотку. Але я безумовно відчуваю тиск, адже потрібно довести, що я вартую витрачених на мене грошей. Моя зарплата у Динамо? Я не хочу говорити суми, але це правда, що я отримую в Києві більше, ніж отримують гравці в данській Суперлізі. Тому мені потрібно компенсувати це своєю хорошою грою.

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Ми повинні здобувати результати і завойовувати титули. Але можна зрозуміти фанатів, коли справи йдуть погано, як було після нашого катастрофічного виступу в Лізі Європи в цьому сезоні. Ми не розуміли цього, адже грали проти не самих топових команд, хоча вважали себе клубом рівня Ліги чемпіонів, а не Ліги Європи. Так що наш виступ був поганим.

Тут багато тиску не гравців – все абсолютно на іншому рівні, ніж в данській Суперлізі. Йде зовнішній тиск від уболівальників і ЗМІ, а також, звичайно, внутрішній від клубу і президента. Динамо – це клуб, з яким потрібно вигравати титули, але у цьому сезоні ми завоювали лише один трофей – Суперкубок", – розповів Дуелунд в інтерв’ю данському порталу bt.dk.

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