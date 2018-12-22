Дуелунд: В Динамо очікують, що я приєднаюся до них на другому зборі

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд, який отримав важку травму, розповів, коли повернеться у київський клуб.

"Упевнений, що буду готовий до літнього Євро U-21. Лікарі кажуть, що мені потрібно на відновлення 2-3 місяці. В Динамо очікують, що я приєднаюся до команди на другому зимовому зборі в кінці січня", – цитує Дуелунда Вold.dk.

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Нагадаємо, Дуелунд зламав щиколотку у останньому матчі року проти Яблонця. Данець був успішно прооперований у одній з київських клінік.

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До слова, Дуелунд приєднався до Динамо наприкінці літа поточного року. Юний данець провів за киян 6 матчів у чемпіонаті України, забив 1 гол та віддав гольову передачу.