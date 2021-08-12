"Зараз у мене є те, що мені потрібно: роль звичайного гравця з великою відповідальністю як в нападі, так і в захисті. Особливо в плані пресингу. Моя роль, ймовірно, полягає в тому, що я буду грати бокс-ту-бокс.

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Я стаю все кращим і вже відмінно адаптувався в команді, тому стан справ виглядає для мене добре. І так, мені тепер дійсно потрібно стати старим-добрим Міккелем – бути дуже уважним, брати участь в небезпечних моментах, забивати голи і робити результативні передачі, як це було в Мітьюлланді", – цитує Дуелунад tipsbladet.

Нагадаємо, Міккел Дуелунд перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Нинішній сезон данець проведе у складі новачка Ередивізі – за Неймеген хавбек виступатиме на правах оренди з правом викупу.

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