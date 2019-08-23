toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Дуелунд: У мене величезне бажання грати за Динамо і довести новому тренерові, що він може розраховувати на мене

23 серпня 23:51 190 Читать на русском
Дуелунд: У мене величезне бажання грати за Динамо і довести новому тренерові, що він може розраховувати на мене
Міккел Дуелунд / Фото офіційного сайту Динамо

Данський хавбек оцінив свій стан під час відновлення від чергового пошкодження.

"У останні дні у мене були справжні американські гірки. Спочатку мені сказали, що потрібна операція, але тепер я щасливий, виявилося, що не потрібна.

Дуелунд незабаром повернеться в розташування Динамо – операція не знадобиться

Моя травма складна для діагностики, перші обстеження показали, що потрібна операція. Але більш глибокий огляд фахівців з Данії та Німеччини дозволив медичній службі клубу визначити більш вигідну для мене модель лікування.

Я думаю, що вичерпав свою частку нещасних випадків і травм. У мене величезне бажання грати за Динамо, довести новому головному тренеру, що він може розраховувати на мене", – сказав Дуелунд в коментарі bt.dk.

Дем'яненко розповів про переваги призначення Михайличенка в Динамо

Нагадаємо, 22-річний данець поки не зіграв жодного матчу за Динамо у сезоні 2019/20.

blog_ava
Калініченко: Не здивуюся, якщо побачу Ракицького у футболці збірної України, але буду при цьому засмучений
23 серпня
3373
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
46
хв
Колос
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук