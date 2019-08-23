Дуелунд: У мене величезне бажання грати за Динамо і довести новому тренерові, що він може розраховувати на мене

Данський хавбек оцінив свій стан під час відновлення від чергового пошкодження.

"У останні дні у мене були справжні американські гірки. Спочатку мені сказали, що потрібна операція, але тепер я щасливий, виявилося, що не потрібна.

Дуелунд незабаром повернеться в розташування Динамо – операція не знадобиться

Моя травма складна для діагностики, перші обстеження показали, що потрібна операція. Але більш глибокий огляд фахівців з Данії та Німеччини дозволив медичній службі клубу визначити більш вигідну для мене модель лікування.

Я думаю, що вичерпав свою частку нещасних випадків і травм. У мене величезне бажання грати за Динамо, довести новому головному тренеру, що він може розраховувати на мене", – сказав Дуелунд в коментарі bt.dk.

Дем'яненко розповів про переваги призначення Михайличенка в Динамо

Нагадаємо, 22-річний данець поки не зіграв жодного матчу за Динамо у сезоні 2019/20.