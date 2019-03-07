Дуелунд: У Динамо велика історія в Європі, але ми хочемо написати нову главу

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Ми не боїмося Челсі, але, звичайно, поважаємо. У Динамо є впевненість у собі – тут відмінна культура топ-клубу, а також менталітет переможців. У Динамо велика історія в Європі, але ми хочемо написати нову главу. Наше найкраща зброя проти Челсі – командна робота.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Коли я грав за Мідтьюлланд, ми обігравали вдома Манчестер Юнайтед в Лізі Європи. Динамо знаходиться на більш високому рівні, ніж той, до якого я звик у Данії. Тому від мого нового клубу у мене багато очікувань і надій.

Я наполегливо працював, щоб повернутися до матчів з Челсі. Другий матч з ними – моя реальна мета. У мене був подвійний перелом щиколотки, який я отримав у матчі Ліги Європи в грудні. Але реабілітація була фантастичною, тому я повернувся на місяць раніше, ніж очікувалося спочатку.

Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Я тренуюся з командою з минулого тижня, тому близький до повернення на поле. У мене величезна мотивація, щоб повернутися на поле в матчі з Челсі", – сказав Дуелунд goal.com.