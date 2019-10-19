Дуелунд розповів, кого з динамівців найбільше побоюються у Копенгагені

Данський півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд розповів, кому з гравців столичної команди постійно передають привіт у Копенгагені перед матчем Ліги Європи.

"Вербіч забив багато за нас, він неймовірно талановитий. Матч проти Копенгагена – для нього це теж буде кумедно. Я багато літав між Києвом і Копенгагеном – мене постійно люди зі служби охорони просили передати Вербічу вітання і, щоб він не особливо старався у матчі проти Копенгагена. Я думаю, це буде класно для Копенгагена і самого Вербіча, у нього були хороші матчі у їхньому складі", – сказав Дуелунд у коментарі виданню Tipsbladet.

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Нагадаємо, Дуелунд продовжує оговтуватись від пошкодження гомілкостопа, якого зазнав влітку на передсезонних зборах. Згодом Міккела було прооперовано – йому видалили з ноги металеву пластину, яку ставили після перелому ноги у грудні минулого року. Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року, але через низку травм поки що не зміг проявити себе у київському клубі.

У Лізі Європи Динамо вже 24 жовтня буде приймати данський Копенгаген. Початок зустрічі о 22:00.

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