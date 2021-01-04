Відпустка гравців Динамо завершується 11 січня, але данець вже сьогодні розпочав індивідуальні тренування.

Динамо визначилось з двома суперниками на зимових зборах

Дуелунд займається на базі свого рідного клубу – Мітьюлланда. "Заводимо наші двигуни знову", – промовисто підписав світлини 23-річний півзахисник.

Додамо, що перша частина сезону склалася для Дуелунда відверто провально – данець потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.

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