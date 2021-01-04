Дуелунд розпочав індивідуальні тренування на базі рідного клубу – легіонер Динамо має серйозний настрій
22:19 - Читать на русском
Хавбек Динамо Міккел Дуелунд пожертвував своїм відпочинком заради кращої підготовки.
Відпустка гравців Динамо завершується 11 січня, але данець вже сьогодні розпочав індивідуальні тренування.
Динамо визначилось з двома суперниками на зимових зборах
Дуелунд займається на базі свого рідного клубу – Мітьюлланда. "Заводимо наші двигуни знову", – промовисто підписав світлини 23-річний півзахисник.
Додамо, що перша частина сезону склалася для Дуелунда відверто провально – данець потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.
Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter