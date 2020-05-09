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Дуелунд прокоментував потенційний трансфер з Динамо

21:01 731 Читать на русском
Дуелунд прокоментував потенційний трансфер з Динамо
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Данський півзахисник Динамо Міккел Дуелунд не планує покидати київський клуб.

"Не вірте всьому, що читаєте. Моє майбутнє у Києві", – написав Дуелунд на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про бажання турецького Трабзонспора підсилитись 22-річним данцем. Сам футболіст начебто був не проти змінити обстановку, а Динамо було готове розглянути варіант з орендою Дуелунда, з правом першочергового викупу гравця.

До слова, Дуелунд перейшов до Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 2,4 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду лише 4 матчі.

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Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
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Теги
Динамо Динамо Трансфери Туреччина Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Трабзонспор Трабзонспор
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