Дуелунд прокоментував потенційний трансфер з Динамо

Данський півзахисник Динамо Міккел Дуелунд не планує покидати київський клуб.

"Не вірте всьому, що читаєте. Моє майбутнє у Києві", – написав Дуелунд на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про бажання турецького Трабзонспора підсилитись 22-річним данцем. Сам футболіст начебто був не проти змінити обстановку, а Динамо було готове розглянути варіант з орендою Дуелунда, з правом першочергового викупу гравця.

До слова, Дуелунд перейшов до Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 2,4 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду лише 4 матчі.

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