Дуелунд повернувся у загальну групу Динамо – данець востаннє грав у минулому році

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд відновився після важкої травми та готується до найближчих матчів киян.

Нагадаємо, в грудні 2018-го у матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця Дуелунд отримав травму. Лікарі діагностували перелом щиколотки. В поточному сезоні УПЛ він провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Свій наступний матч Динамо зіграє з Шахтарем у 25-му турі УПЛ. Зустріч відбудеться у Києві 24 квітня. Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.