Дуелунд повернувся у загальну групу Динамо – данець востаннє грав у минулому році

Кубок України — 17:55 3277
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Кубок України: Інгулець сенсаційно вибив Зорю та став першим фіналістом турніру
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Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – АяксЛіга чемпіонів — 16:40 5661
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"Те, що сталося з Металістом, – ганьба". Марко Торсільєрі готовий повернутися в УПЛ і згадує неймовірну епоху МаркевичаІнтерв’ю — 14:00 3671
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Порту – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 09:00 549
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