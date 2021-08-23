Атакувальний хавбек Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за нідерландський Неймеген, потрапив до престижної компанії.

Як відомо, новачок чемпіонату Нідерландів – Неймеген – у другому турі здобув дебютну домашню перемогу в Ередивізі над Зволле з рахунком 2:0. Приємно, що до обох голів команди приклав ногу півзахисник Динамо Міккел Дуелунд.

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Як наслідок, 24-річний данець справедливо потрапив до збірної туру елітного дивізіону чемпіонату Нідерландів.

Нагадаємо, Дуелунд перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Нинішній сезон данець проводить у складі Неймегена на правах оренди з правом викупу.

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