"Член Асоціації футболістів України Міккел Дуелунд звернувся до нас щодо декількох пунктів свого контракту з Динамо. З цими питаннями я зателефонував президенту київського клубу Суркісу Ігорю Михайловичу. Це було тиждень тому.

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Серед інших – ставлення тренера команди Мірчі Луческу до Міккела: йому просто не дають грати в футбол, не дають шансу. За всіма показниками, тестами, Дуелунд – один з найкращих у команді. Збори показали, що виглядає дуже пристойно. У нас з Ігорем Михайловичем відбулася телефонна розмова, і він запевнив, що всі питання щодо контракту владнає, а Міккелу дадуть шанс.

Після цього Дуелунд вийшов на 20 хвилин у матчі з Минаєм, зіграв добре, потім потрапив у запас на Вільяреал і, незважаючи на непоказну гру команди, все одно залишився на лавці, хоча міг підсилити гру, додати гостроти і креативу, нестандартних рішень.

Після цієї гри Міккель готувався до Зорі з усіма. За п'ять хвилин до виїзду на поєдинок з Зорею, коли Дуелунд був уже з сумкою в руках, йому повідомили, що він не їде на матч. Це вкрай нетактовне відношення. Вважаю, Луческу завдав моральної шкоди молодому гравцеві, який за показниками є одним з найкращих у команді. Вимагаю у Мірчі Луческу пояснити свою позицію по відношенню до нього, як до футболіста. У Міккела чинний контракт з Динамо, над ним не потрібно знущатися", – цитує Печорного видання 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, перша частина сезону склалася для данця відверто провально – він потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.

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