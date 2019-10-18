Дуелунд: Планую повернутися на поле у другому матчі Динамо з Копенгагеном

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд сподівається повернутися на поле у матчі проти своїх співвітчизників.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб я повернувся до другого матчу з Копенгагеном. Це здається нам можливим. Але я не хочу вибирати конкретну дату для свого повернення, тому що робив це багато разів, а потім відчував розчарування. Я хотів би зіграти в цьому матчі, і поки моя участь в ньому бачиться реальною, але давайте подивимося, як йтимуть справи на тренуваннях.

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Я також зрозумів, що краще більше часу присвятити відновленню, ніж вийти на поле на тиждень раніше заради одного матчу, а потім знову лікуватися. Подивимося, як буде вести себе моя щиколотка. Поки вона добре реагує на навантаження. Думаю, незабаром ситуація проясниться", – цитує Дуелунда tipsbladet.dk.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018-го, але через низку травм поки що не зміг проявити себе в київському клубі.

Зазначимо, що другий матч проти Копенгагена в Лізі Європи Динамо проведе 7 листопада у столиці Данії.

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