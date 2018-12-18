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Дуелунд був прооперований після важкого перелому в матчі з Яблонцем

17:40 1386 Читать на русском
Дуелунд був прооперований після важкого перелому в матчі з Яблонцем
Міккел Дуелунд / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд вже пережив найважчий етап своєї травми.

Данський хавбек Міккел Дуелунд був успішно прооперований.

Дуелунд пропустить 2-3 місяці через перелом

Нагадаємо, в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец (0:1) легіонер киян отримав серйозну травму. Лікарі діагностували перелом латеральної щиколотки, нижньої третини малогомілкової кістки.

На відновлення півзахиснику знадобиться 2-3 місяці.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Динамо - Яблонец
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