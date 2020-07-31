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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Дуелунд озвучив ціль Динамо на старті сезону

15:55 - Читать на русском
Дуелунд озвучив ціль Динамо на старті сезону
Міккел Дуелунд / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд поділився враженнями від літньої відпустки та розповів про перші плани команди на сезон під керівництвом нового тренерського штабу.

"Я був у Данії, у своєму рідному Орхусі, провідував батьків, сестру, друзів – усю сім'ю. Я навіть не думав про відпочинок десь на курорті. Важливо було перезавантажитися ментально, набратися нових сил і відвідати близьких. Із пандемією у нашій країні все більш-менш під контролем. Найближчим часом деякі обмеження збираються послабити.

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Звісно, перший матч – чудова можливість почати втілювати задумане з новим тренерським штабом! До того ж ми є чинними володарями Суперкубка і тепер повинні захистити цей титул. В принципі, ми звикли щороку грати з Шахтарем за трофей на самому початку сезону. Це непогана мотивація підготуватися до перших ігор якнайкраще. Зараз на це є 20-25 днів, після яких ми повинні будемо показати, якого прогресу ми досягли за цей короткий термін. Це буде першою хорошою перевіркою для нас", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні Мірча Луческу провів перше тренування в Динамо. У занятті взяли участь 22 польові гравці та четверо голкіперів. Зокрема, займалися з першою командою тріо виконавців, яке провело минулий сезон в оренді – Тимчик, Алібеков, Лєднєв.

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Теги
Динамо Динамо Міккел Міккел Дуелунд
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