Дуелунд оцінив свою форму після кількох травм – хавбек Динамо озвучив амбітні цілі на 2020 рік

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд переконаний, що його нинішня фізична форма дозволить йому змагатися за місце в основі "біло-синіх".

"Зимову відпустку я провів разом зі своєю сім'єю. Для мене дійсно важливо було побачитися з рідними і зустрітися з друзями. Різдво і Новий рік я також відзначав в колі сім'ї в Данії.

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Я пропустив всю першу половину сезону через травму і переніс другу операцію на щиколотці, в ході якої мені з ноги видалили металеву пластину. Для мене минулий рік був складним, але на даний момент я повністю у формі і готовий грати.

Я займався індивідуально, тому зараз дуже радий тренуватися з командою і знову грати у футбол. Моє головне завдання на другу частину сезону – завоювати місце в основному складі і нарешті грати. Мені дуже потрібно провести кілька матчів, щоб відчути ігровий ритм.

А в цілому для Динамо важливо скоротити розрив від Шахтаря в турнірній таблиці, який зараз є занадто великим. Нам потрібно дістати "гірників", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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