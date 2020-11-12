"Навіть не думав, щоб поїхати з Києва. Люблю місто, люблю нашу молоду команду з досвідченим тренером. Незважаючи ні на що, Динамо – найкращий варіант для мене на даний момент. Так, у мене сильні конкуренти. Але це ж мотивує краще, ніж будь-що інше! Ти повинен довести самому собі, що сильніший за них. Тоді доведеш і всім іншим. На моїй позиції грає багато талановитих футболістів. Моє завдання – довести, що я гідний грати.

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Останній рік був дуже складним періодом в моєму житті. Було дуже важко було дивитися футбол, тому що я не грав. Травми, потім непотрапляння в заявку на матчі... Хотілося прокинутися, щоб все це здалося страшним сном.

У якийсь момент я переосмислив свою ситуацію і почав працювати над собою. День у день я робив усе, щоб відновитися якомога швидше. Я дуже вірив і продовжую вірити, що ця чорна смуга завершена і попереду мене чекає світла. Мій час скоро прийде, я знаю це. Травму я вже не відчуваю, тому працюю і вірю, що скоро почну грати. Але в той час мені потрібно було переосмислити все, що відбувається навколо мене.

Багато що змінилося, прийшов новий тренер, і нехай я зараз мало граю, але я бачу, що він мені довіряє. Я думаю, що подобаюся Луческу, це видно по його ставленню. Справа в тому, що футболістові необхідно відчувати підтримку тренера. Він шикарний, досвідчений тренер, я вірю йому і бачу, що наша команда змінилася. Загалом, намагатися і вірити – зараз це про мене", – розповів Дуелунд SportArena TV.

Зазначимо, контракт данця з Динамо розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні Міккел провів лише 51 хвилину в складі "біло-синіх". Дуелунд переїхав до Києва у 2018 році з Мітьюлланда.

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