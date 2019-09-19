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Дуелунд оцінив амбіції Динамо у Лізі Європи

16:16 499 Читать на русском
Дуелунд оцінив амбіції Динамо у Лізі Європи
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд оцінив групу київського клубу у Лізі Європи.

 

"Дуже цікаві будуть ігри. Що стосується Копенгагена, то кумедно грати проти команди з твоєї країни, та й Мальме розташоване недалеко від Данії. У нас хороші суперники, ми повинні виходити з першого місця у групи і перемагати в кожній грі. Останні результати Динамо не тішать, тому ми повинні зібратися і показати свій максимум.

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Нас очікують ігри проти сильних команд. Шведські, данські, швейцарські клуби демонструють хороші результати і ми повинні ретельно готуватися до кожного матчу. Нас чекає довга дистанція у турнірі, тому ми максимально сконцентровані", – сказав Дуелунд в інтерв’ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Динамо та Мальме відбудеться сьогодні о 19:55 за київським часом.

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Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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