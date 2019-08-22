Дуелунд незабаром повернеться в розташування Динамо – операція не знадобиться

Атакувальний півзахисник Динамо Міккел Дуелунд може повернутися на поле швидше, ніж очікувалося. Травма 22-річного данця не потребує хірургічного втручання.

Нагадаємо, нещодавно Міккел Дуелунд заявив, що пропустить ще кілька тижнів через необхідність операції. 22-річний данець через пошкодження ще жодного разу не потрапив у заявку Динамо у сезоні 2019/20.

Втім, за словами головного лікаря "біло-синіх" Леоніда Миронова, ситуація не є настільки серйозною, а вже незабаром хавбек молодіжної збірної Данії повинен повернутися до Києва.

"Медична служба Динамо після ретельного огляду Дуелунда в Україні в Інституті травматології у провідних фахівців в області його травми була не задоволена результатами висновків наших лікарів і вирішила проконсультуватися у провідних європейських фахівців в області травми стопи в Данії і Німеччини.

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Після обстеження фахівці зробили однозначний висновок, що Міккел не потребує операції, а йому необхідне консервативне лікування і спеціальна фізична реабілітація протягом 12-14 днів. Медична служба Динамо з цим абсолютно погодилася. Прийнято рішення відмовитися від рекомендацій наших фахівців і прислухатися до європейських, які в один голос заявили, що у випадку з Міккелем (а у нього рідкісна травма великого пальця ноги) операція не потрібна, навпаки – вона навіть може зашкодити.

З дозволу президента клубу і за погодженням з головним тренером прийнято рішення відпустити Дуелунда на реабілітацію до Данії, де йому вже доводилося відновлюватися у свого реабілітолога після перелому, який він отримав минулого року. Роботою його фізіотерапевта ми дуже задоволені і рекомендували керівництву клубу, щоб наш футболіст пройшов там повний курс спеціального відновлення.

4 вересня Міккел має повернутися до Києва для контрольного тестування", – цитує Миронова офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, після 4-х турів УПЛ Динамо набрало 6 очок, але у киян ще є гра в запасі проти Маріуполя.

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