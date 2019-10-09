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Дуелунд назвав терміни свого повернення після чергової травми

08:25 492 Читать на русском
Дуелунд назвав терміни свого повернення після чергової травми
Міккел Дуелунд / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд розповів, як проходить його період реабілітації після чергового пошкодження.

"Мої перші враження від України були дуже хорошими. Мені подобається тут. Київ – найкращий, хоч я і не був у багатьох місцях у місті. Люблю Київ, Україна займає велику частину мого життя.

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Місяць тому я переніс операцію. Мені сказали, що потрібно максимум два місяці на відновлення після операції. Сподіваюся, дуже і дуже скоро повернуся, через 2-3 тижні", – сказав Дуелунд в коментарі для офіційного Instagram Динамо.

Нагадаємо, що данський хавбек приєднався до Динамо влітку 2018 року та провів за цей час 15 матчів, в яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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