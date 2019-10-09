Дуелунд назвав терміни свого повернення після чергової травми

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд розповів, як проходить його період реабілітації після чергового пошкодження.

"Мої перші враження від України були дуже хорошими. Мені подобається тут. Київ – найкращий, хоч я і не був у багатьох місцях у місті. Люблю Київ, Україна займає велику частину мого життя.

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Місяць тому я переніс операцію. Мені сказали, що потрібно максимум два місяці на відновлення після операції. Сподіваюся, дуже і дуже скоро повернуся, через 2-3 тижні", – сказав Дуелунд в коментарі для офіційного Instagram Динамо.

Нагадаємо, що данський хавбек приєднався до Динамо влітку 2018 року та провів за цей час 15 матчів, в яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.

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