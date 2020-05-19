Дуелунд назвав термін, який знадобиться Динамо для повернення до ідеальних кондицій

Данський півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів, як сприймає повноцінні тренування після тривалого часу, проведеного на карантині.

"Жодного дискомфорту не відчуваю. Навпаки, дуже приємно нарешті повернутися до тренувань разом з усіма. Я посилено займався вдома на карантині, виконував різні вправи, щоб підтримувати форму, і зараз почуваюся прекрасно.

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На зборах у нас є багато часу, щоб, не форсуючи підготовку, підійти до офіційних матчів. Зараз же в нашому розпорядженні лише два тижні, за які необхідно і набрати кондиції, і згадати все те, що відпрацьовували до паузи. З фізичною формою проблем жодних немає, лише треба у тренувальному процесі згадати ігрові та тактичні напрацювання. Думаю, тижня чи десяти днів вистачить для цього", – цитує Дуелунда прес-служба Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Зоря випереджає киян лише за додатковими показниками. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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