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Дуелунд назвав термін, який знадобиться Динамо для повернення до ідеальних кондицій

06:30 340 Читать на русском
Дуелунд назвав термін, який знадобиться Динамо для повернення до ідеальних кондицій
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо

Данський півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів, як сприймає повноцінні тренування після тривалого часу, проведеного на карантині.

"Жодного дискомфорту не відчуваю. Навпаки, дуже приємно нарешті повернутися до тренувань разом з усіма. Я посилено займався вдома на карантині, виконував різні вправи, щоб підтримувати форму, і зараз почуваюся прекрасно.

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На зборах у нас є багато часу, щоб, не форсуючи підготовку, підійти до офіційних матчів. Зараз же в нашому розпорядженні лише два тижні, за які необхідно і набрати кондиції, і згадати все те, що відпрацьовували до паузи. З фізичною формою проблем жодних немає, лише треба у тренувальному процесі згадати ігрові та тактичні напрацювання. Думаю, тижня чи десяти днів вистачить для цього", – цитує Дуелунда прес-служба Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Зоря випереджає киян лише за додатковими показниками. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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