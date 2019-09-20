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Дуелунд назвав приблизний термін відновлення після операції

17:44 307 Читать на русском
Дуелунд назвав приблизний термін відновлення після операції
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд прокоментував свій стан після перенесеної операції та оцінив старт "біло-синіх" у Лізі Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Сподіваюся, всі вболівальники Динамо щасливі після гри з Мальме. "Біло-сині" здобули важливу перемогу і стартували в Лізі Європи з трьома очками.

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Що стосується мене, то була невелика операція кілька днів тому. Все пройшло дуже добре. Я повернуся дуже скоро. Не можу дочекатися, щоб побачити всіх знову, і, звичайно, коли зможу грати. Я дуже скучив за цим відчуттям", – поділився Дуелунд в коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

Нагадаємо, що Дуелунд приєднався до Динамо в серпні 2018 року та провів за цей час 15 матчів, відзначившись голом та 2 асистами.

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Динамо - Мальме Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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