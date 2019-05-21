Дуелунд оцінив свою форму після травми

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд прокоментував своє відновлення після важкої травми, отриманої в грудні минулого року.

"Було відмінне почуття повернутися на поле, до того ж на нашому дуже крутому стадіоні. Наші фани були дуже хороші, вони підтримували мене під час відновлення, в тому числі побажаннями в Instagram і Twitter, а також за допомогою банерів на стадіоні. Це мені допомагало.

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Дуже сумував за футболом, але я повернувся, у мене повинен бути повний бак на частину сезону.

Я зіграв два контрольні матчі за другу команду в рамках повернення в першу, забив в обох іграх. Задоволений забитими м'ячами, адже це те, чим я повинен займатися на полі, у тому числі допомагати команді відзначатися.

Я в найкращій фізичній формі в кар'єрі. Але під час відновлення я працював не тільки над своєю травмою, а над усім тілом. Намагався з усіх сил повернутися після травми ще сильнішим, ніж до неї. Приємно здивований своєю формою в перших матчах. Радий бачити, що в швидкості і різкості я не втратив.

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Ми приділяли велику увагу, щоб я повернув всі навички удару ногою. Тому я був шалено радий, що мені вдалося нанести прямий удар зі штрафного в матчі молодіжної команди. Для мене це індикатор, наскільки нога готова", – цитує Дуелунда bold.dk.