Дуелунд може покинути Динамо – клуб Морозюка готує конкретну пропозицію, – ЗМІ
17:19 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд може приєднатись до турецького Різеспора, за який виступає Микола Морозюк.
Трансфер Дуелунда вже узгоджений із наставником Різеспора Степаном Томасом, стверджує Taka Gazete.
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Турецький клуб вже готує пропозицію Динамо щодо данського хавбека. За інформацією видання, Різеспор запропонує киянам 2 млн євро за Дуелунда.
До слова, Міккель в поточному сезоні не потрапляє до основного складу киян – в його активі лише 7 зіграних хвилин в УПЛ.
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