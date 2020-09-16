Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд може приєднатись до турецького Різеспора, за який виступає Микола Морозюк.

Трансфер Дуелунда вже узгоджений із наставником Різеспора Степаном Томасом, стверджує Taka Gazete.

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Турецький клуб вже готує пропозицію Динамо щодо данського хавбека. За інформацією видання, Різеспор запропонує киянам 2 млн євро за Дуелунда.

До слова, Міккель в поточному сезоні не потрапляє до основного складу киян – в його активі лише 7 зіграних хвилин в УПЛ.

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