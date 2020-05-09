Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд зацікавив турецький Трабзонспор. Кияни начебто не проти відпустити 22-річного данця.

Трабзонспор налаштований підписати хавбека київського Динамо Міккеля Дуелунда, який ніяк не може стати основним гравцем через постійні травми. Сам 22-річний данець начебто не проти змінити обстановку, інформує Fotospor.

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Київський клуб готовий розглянути варіант з орендою Дуелунда, а Трабзонспор матиме право викупу гравця. В сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.

Нагадаємо, Дуелунд приєднався до Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 2,40 млн євро.

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