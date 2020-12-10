Дуелунд був близьким до переходу в Олімпік на правах оренди, проте перехід зірвався за невідомих причин, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначимо, що у складі донецького клубу у цьому сезоні виступають Беніто та Ібрагім Каргбо, права на яких належать Динамо.

До слова, данець зіграв у 2 матчах у складі київського клубу в сезоні 2020/21, не відзначившись результативними діями.

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