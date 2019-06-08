Дуелунд: Динамо і Шахтар – еліта України

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд поділився враженнями від виступів в українській Прем'єр-лізі.

"Рівень футболу в Україні в порядку, але умови не такі хороші. Іноді ми зустрічаємося з командами, які грають в дійсно хороший футбол, а, буває, з абсолютно протилежними за рівнем клубами. Еліта України – Динамо і Шахтар. "Гірники" трохи домінують протягом останніх 4-5 років.

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Сама по собі ліга непогана, але між клубами є велика різниця. Ви дійсно можете це відчути, але це теж частина футбольного досвіду", – цитує Дуелунда Tipsbladet.

Зауважимо, що у поточному сезоні в активі 21-річного данця 7 матчів за Динамо у Прем'єр-лізі, де вінгер відзначився голом та результативною передачею.

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