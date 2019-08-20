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Дуелунд: Багатьом гравцям Динамо подобався Хацкевич

19:32 1144 Читать на русском
Дуелунд: Багатьом гравцям Динамо подобався Хацкевич
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про ставлення гравців команди до Олександра Хацкевича.

"Ми починаємо все з початку. Можу сказати, що багатьом футболістам Динамо подобався Олександр Хацкевич. Але іноді потрібно щось змінити, щоб досягти результатів.

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Ми повинні виграти чемпіонат, добре виступити в Лізі Європи. Буде потрібно час на те, щоб на 100% розуміти вимоги і футбольну філософію нового тренера. Настрій в команді хороший і ми готові далі боротися за перемоги", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

Наразі футболіст вибув на 5-6 тижнів через травму і буде прооперований. Данець вже пропустив половину минулого сезону через серйозне пошкодження.

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Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Денис Гармаш Денис Гармаш
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