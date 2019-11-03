Дуелунд – про вивчення російської мови: У мене починає виходити

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів, що досяг прогресу у вивченні російської мови.

"Я поки не ризикую робити це на телебаченні, тому що граматично я не досяг достатнього рівня. Ймовірно, я б зміг дати інтерв'ю російською мовою так, щоб люди могли щось з цього зрозуміти.

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Але це зараз не найголовніше для мене, тому що, хоча це може здатися божевільним, я тільки зараз навчився читати повноцінні тексти. І саме тому зараз у мене настав період, коли вивчення мови дійсно починає виходити.

Колись, напевно, вийде щось на кшталт інтерв'ю, я не хвилююся з цього приводу. У мене поки немає планів залишати Київ, так що, ймовірно, це станеться", – цитує Дуелунда Bold.

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