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Дуелунд – про амбіції Динамо в Кубку України: Ми просто зобов'язані повернути трофей до Києва

18:41 345 Читать на русском
Дуелунд – про амбіції Динамо в Кубку України: Ми просто зобов'язані повернути трофей до Києва
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд рішуче налаштований поборотися за перемогу в Кубку України.

"Звичайно, буде важко налаштуватися на ігри без присутності глядачів. Але ми маємо розуміти, що попереду у нас 11 матчів, у яких треба викластися по максимуму, щоб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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Для нас дуже важливо завоювати трофей. У цьому розіграші Кубка України ми вибили нашого головного суперника – донецький Шахтар, і тепер усі горять бажанням дійти до вирішального матчу та перемогти у ньому. Уболівальники Динамо зачекалися на трофей, який ми просто зобов'язані повернути до Києва", – цитує Дуелунда прес-служба Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Зоря випереджає киян лише за додатковими показниками. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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Теги
Кубок України Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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