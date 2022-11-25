Вже на 1-й хвилині Картушов мав шанс вивести Металіст вперед, але пробив трохи неточно. В середині тайму Юсов, після помилки захисника, перехопив м'яч і пробив з-за меж штрафного у кут воріт харків'ян – Костик у падінні врятував. Згодом він же ще раз перевірив кіпера господарів здалеку – воротар Металіста перший удар відбив, а добивання головою після закидання у штрафний забрав у міцні обійми на самісінькій лінії.

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По перерві вже Непогодов виручив Чорноморець після пострілу Демченка у лівий кут. Згодом Рязанцев виходив сам на сам з кіпером "моряків", але задалеко відпустив м'яч і не зміг влучити у ворота з гострого кута. Підлепенець міг забивати головою після навісу зі стандарту, але влучив у поперечину одеситів. Путря у відповідь зі штрафного пробив впритирку зі стійкою.

Нічия принесла Чорноморцю 10 очок і п'ятнадцяту сходинку, Металіст з 16-ма пунктами дев'ятий.

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