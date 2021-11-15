Бразилія, 32 тур

Флуміненсе – Палмейрас – 2:1

Голи: Яго, 47, 89 – Дуду, 28

Вилучення: Дуду, 90+4, Дейверсон, 90+7 (обидва – Палмейрас)

Палмейрас несподівано поступився середняку чемпіонату, хоча саме гості відкрили рахунок. Зробив це колишній гравець Динамо Дуду, який забив розкішним ударом з-за меж штрафного.Однак у другому таймі господарі зуміли забити двічі.

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У компенсований час Палмейрас значно ускладнив собі завдання врятувати бодай нічию, адже відразу два гравці були вилучені, отримавши другі жовті картки. Серед них у Дуду. До слова, цей бразилець грав за Динамо з 2011-го по 2015-й роки, провівши 32 матчі, в яких відзначився 4-ма голами і 5-ма асистами.