Бразилія, 3 тур

Палмейрас – Корінтіанс – 3:0

Голи: Гомес, 15, Роні, 19, Дуду, 71

Корінтіанс, за який виступають колишні гравці Шахтаря Майкон та Жуніор Мораєс, ідеально почав чемпіонат, але вже перша втрата очок вийшли болючою. Постарався Палмейрас, для якого ця перемога стала дебютною.

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У першому таймі господарі продемонстрували чудову гру на стандартах. Вейга записав у свій актив два асисти після подач з кута поля. Розгром у другій половині оформив ек-форвард Динамо Дуду, хитнувши опонента і класно закрутивши м'яч під дальню стійку.