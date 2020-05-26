Дудек: Шевченку знадобилося два роки, щоб набратися сміливості запитати про мій сейв у стамбульському фіналі

Колишній голкіпер Ліверпуля Єжи Дудек пригадав фінал Ліги чемпіонів-2005, в якому мерсисайдці зуміли обіграти Мілан, програючи після першого тайму 0:3.

"Андрію Шевченку знадобилося два роки, щоб набратися сміливості і запитати мене про той сейв. Ми були в Кардіффі, працюючи разом в рамках спільної заявки Польщі і України на проведення Євро-2012. Ми досить добре ладнали під час тієї кампанії і в той день Шева, нарешті, поставив мені питання: "Чорт забирай, Єжи, ти можеш сказати мені зараз, як ти зробив той сейв в додатковий час?" Я посміхнувся йому: "Не хвилюйся, друже. У тебе були твої п'ять хвилин слави проти Ювентуса в 2003 році, а у мене – свої п'ять хвилин у Стамбулі".

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Чесно кажучи, не можу пояснити, як я зробив той сейв. Це одна з тих речей, які займають частки секунди. Ви просто покладаєтеся на інстинкти, рефлекси і, звичайно, трохи удачі. Знаєте, тривалий час після фіналу я думав, що перший удар завдав Йон-Даль Томассон. Я знав, що у штрафному було два міланських гравці, але після цього у мене була просто біла пляма в пам'яті.

Коли я переглянув той фінал, я побачив, що Шева пробивав перший раз, а потім встиг на відскок. Я думаю, що саме це дало мені шанс зробити сейв. Він доклав усіх зусиль, щоб встигнути на відскок, а я зміг просто стати на шляху", – цитує Дудека Goal.com.

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