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Дудек обігрався м'ячем з хлопцем на інвалідному візку та розчулив Енфілд – відео дня

18:32 389 Читать на русском
Дудек обігрався м'ячем з хлопцем на інвалідному візку та розчулив Енфілд – відео дня
Єжи Дудек відзначився зворушливим вчинком / Фотоколаж FOX Sport

У товариському матчі легенд Ліверпуля та Мілана трапився дуже зворушливий епізод.

23 березня Ліверпуль та Мілан зустрілись між собою в матчі легенд, який завершився перемогою мерсисайдців 3:2.

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Під час поєдинку польський воротар Ліверпуля Єжи Дудек підійшов до трибун, щоб забрати м'яч и ввести його в гру. 46-річний ветеран вирішив потішити місцевого вболівальника, віддавши м'яч хлопцю на інвалідному візку. Юний прихильник Ліверпуля вкинув м'яч, а легендарний поляк здійснив показовий сейв, отримавши оплески Енфілда на свою адресу.

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Теги
Відеоновини Мілан Мілан Товариські матчі Єжи Дудек Єжи Дудек Ліверпуль Ліверпуль
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