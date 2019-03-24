Дудек обігрався м'ячем з хлопцем на інвалідному візку та розчулив Енфілд – відео дня

У товариському матчі легенд Ліверпуля та Мілана трапився дуже зворушливий епізод.

23 березня Ліверпуль та Мілан зустрілись між собою в матчі легенд, який завершився перемогою мерсисайдців 3:2.

Ліверпуль переміг Мілан у матчі легенд: на поле вийшли Джеррард, Кака, Мальдіні та інші – потужна доза ностальгії

Під час поєдинку польський воротар Ліверпуля Єжи Дудек підійшов до трибун, щоб забрати м'яч и ввести його в гру. 46-річний ветеран вирішив потішити місцевого вболівальника, віддавши м'яч хлопцю на інвалідному візку. Юний прихильник Ліверпуля вкинув м'яч, а легендарний поляк здійснив показовий сейв, отримавши оплески Енфілда на свою адресу.

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