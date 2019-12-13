Дубра розповів, що завадило Олександрії уникнути поразки від Гента

Захисник Олександрії Каспарс Дубра поділився думкою про матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи з Гентом (1:2).

"Ми трохи академічно почали матч. Треба було бути більш агресивними в контакті з футболістами. Давали багато свободи. Суперник це використовував і забив.

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У другому таймі ми перебудувалися і показали зовсім інший футбол, повністю переграли суперника. Перший тайм за Гентом, другий – за нами. Хотілося, звичайно, витягнути матч, але все ж зазнали поразки", – сказав Дубра в коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, Олександрія в шести матчах групового етапу Ліги Європи тричі зіграла внічию і зазнала трьох поразок, посівши останнє місце в своєму квартеті. Гент став переможцем групи.

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