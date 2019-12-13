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ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Дубра розповів, що завадило Олександрії уникнути поразки від Гента

16:55 337 Читать на русском
Дубра розповів, що завадило Олександрії уникнути поразки від Гента
Каспарс Дубра / фото: FootBoom

Захисник Олександрії Каспарс Дубра поділився думкою про матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи з Гентом (1:2).

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

"Ми трохи академічно почали матч. Треба було бути більш агресивними в контакті з футболістами. Давали багато свободи. Суперник це використовував і забив.

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У другому таймі ми перебудувалися і показали зовсім інший футбол, повністю переграли суперника. Перший тайм за Гентом, другий – за нами. Хотілося, звичайно, витягнути матч, але все ж зазнали поразки", – сказав Дубра в коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, Олександрія в шести матчах групового етапу Ліги Європи тричі зіграла внічию і зазнала трьох поразок, посівши останнє місце в своєму квартеті. Гент став переможцем групи.

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Теги
Ліга Європи Гент - Олександрія Олександрія Олександрія Каспарс Дубра Каспарс Дубра
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